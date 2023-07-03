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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد الاقتحام الإسرائيلي.. أعمدة دخان هائلة تتصاعد في جنين

جنين
جنين

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان “ بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي.. أعمدة دخان هائلة تتصاعد في جنين”.

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أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي ضد جنين

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استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنين

وظهر في الفيديو دخان كثير متواجد في السماء، بسبب العمليات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، في فلسطين.

وفي وقت سابق أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يشعر بهما شعبنا الفلسطيني.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء وسيبقى صامدا فوق أرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم، حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية.

وحيا الناطق باسم الرئاسة، أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيم جنين وفي كل المدن والبلدات والقرى والمخيمات، على صمودهم الاسطوري في وجه هذا الاحتلال.

وشدد أبو ردينة على ان كل هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال ومستوطنوها الارهابيون لن تحقق الأمن والاستقرار لهم، ما لم يشعر به شعبنا الفلسطيني.

وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المخجل والتحرك الجدي لاجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحق شعبنا الفلسطيني، ومحاسبتها على كل هذه الجرائم.

 

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