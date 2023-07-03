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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب تراجع الأضاحي.. ارتفاع أسعار الجلود البقري 400 جنيه

صدى البلد

قال عبد الرحمن الجباس نائب غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات: هناك تراجع شديد في حجم جلود الأضاحى هذا العام، وذلك نتيجة تراجع القدرة الشرائية للجنيه؛ مما يؤثر على إمكانية شراء الأضحية ، فضلا عن ارتفاع أسعار الأضاحي مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار الجباس في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد ” أن موسم الأضاحى كان يعتبر من أهم المواسم لقطاع الجلود، حيث كان يُقدر عدد الأضحى بـ700 ألف رأس فيما سبق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصل العدد إلى 500 ألف رأس، ما بين جاموسى وأبقار وغنم .

ونوه إلى أن أسعار الجلود الخلصة بالأضاحى سوف ترتفع بنسبة 200٪ بسبب نقص المعروض منها بنسبة 50٪ خلال موسم عيد الأضحى، حيث انخفض عدد الأضاحى الناتج عن زيادة أسعار اللحوم.

وأضاف أن ارتفاع أسعار المواشي والأغنام الخاصة بالأضحية أدى إلى عزوف عدد كبير من المستهلكين عن أداء الأضحية ، الأمر الذى سينعكس بالسلب على قطاعى الجلود ودباغة الجلود، حيث سيؤدى ذلك إلى نقص المعروض من الجلود، الامر الذى سيجعل هناك زيادة فى أسعار المنتجات الجلدية. 

وحول أسعار الجلود خلال الموسم الحالى ، أكد الجباس أن سعر الجلد البقري سجل 400 جنيه مقارنه بـ100 جنيه العام الماضي، والجاموسي يتراوح سعر الجلد الجاموسي من 300 إلى 350 جنيهًا مقارنة بـ150 جنيها، وجلود الأغنام تبدأ من 10 و15 جنيها.

اسعار اللحوم أسعار الجلود اسعار الاضاحى ارتفاع أسعار الأضاحى اسعار المواشى أسعار المنتجات

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