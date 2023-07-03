وسط توترات مع الصين.. تايوان تبدأ مناورات صاروخية بالذخيرة الحية

تبدأ تايوان اليوم الاثنين، مناورات صاروخية بالذخيرة الحية لمدة يومين، قبل أكبر مناورات عسكرية سنوية، حيث تكثف الجزيرة استعداداتها ضد الصين.

ويعيش سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليونًا تحت تهديد دائم بالغزو من جانب بكين، التي تعتبرها جزءًا من أراضيها.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يأتي مناورات إطلاق الصواريخ في محافظة بينجتونج الجنوبية في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين تايبيه وبكين توترًا متزايدًا، حيث أجرت الصين تدريبات عسكرية كبيرة حول الجزيرة في العام الماضي.

وكان آخر هذه التدريبات في أبريل، عندما قامت بكين بمحاكاة ضربات مستهدفة على تايوان وتطويق الجزيرة. كما أفادت وسائل إعلام رسمية عن قيام عشرات الطائرات بـ "حصار جوي".

كانت تلك المناورات الحربية ردًا على اجتماع الرئيس تساي إنج وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في وقت سابق من ذلك الشهر.

وتأتي مناورات الصواريخ يومي الاثنين والثلاثاء على خلفية المناورات الجوية والبحرية التي أجرتها بكين في مضيق تايوان - وهو ممر بعرض 180 كيلومترًا (عرض 122 ميلًا) بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين.