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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| عدوان إسرائيلي غير مسبوق على جنين.. وخارجية فلسطين تستنجد بالمجتمع الدولي

صدى البلد

طالبت الخارجية الفلسطينية اليوم، الإثنين، بتدخل دولي عاجل لوقف الاقتحام الإسرائيلي لجنين ومخيمها.

ونشرت الخارجية الفلسطينية، على موقعها الإلكتروني، بيانا عاجلا جاء فيه :" تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عدوان الاحتلال الهمجي على شعبنا في جنين ومخيمها، وتحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وما يسفر عنه من جرائم ضد المواطنين المدنيين العزل، بما في ذلك استهداف سيارات الاسعاف والطواقم والمراكز الصحية وحرمانها من اسعاف الجرحى، واستهداف المساجد والمنازل وتدمير البنى التحتية".

وتابع: "ترى الوزارة أن هذا العدوان يندرج في اطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية في التعامل مع شعبنا الأعزل وقضيته العادلة بديلاً للحلول السياسية للصراع، وخلط متواصل للأوراق والأولويات هروبا من دفع استحقاقات السلام".

وأضاف: "تطالب الوزارة بتحرك دولي وأمريكي عاجل لوقف العدوان فوراً، وتطالب الجنائية الدولية الخروج عن صمتها والبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين".

وقد أشارت تقارير فلسطينية إلى تحليق مكثف لطائرات أباتشي والاستطلاع الإسرائيلية في سماء جنين، وصفته بعض بعض وسائل الإعلام بأنه غير مسبوق.

ومن جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أبلغ السلطة الفلسطينية والأردن بعملية جنين، فيما أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بعملية جنين دون تحديد موعدها.

وكان قد استشهد 3 شبان وأصيب آخرون في عملية عسكرية واسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة بدأت قبل فجر الاثنين، مدعومة بطائرات أباتشي وأخرى مُسيرة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أفادت وزارة الصحة، في تصريح مقتضب، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 في حالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال على جنين.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة منازل ومواقع في مخيم جنين ما أدى لاستشهاد مواطن بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وإصابة شاب آخر بجراح خطيرة نتيجة الشظايا في الرأس.

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