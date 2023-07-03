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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير عسكري: كل بنود بيان 3 يوليو نفذت بالكامل ومنها تمكين المرأة

سمير راغب
سمير راغب

أكد العميد سمير راغب، الخبير العسكري، أن الحالة التى كان يعيشها المصريون في فترة حكم الإخوان، كان الخوف علي الأسر، و الوطن، وأنه تحدث قبل 30-6 بأن الشعب هو صاحب القرار وبالفعل حدثت ثورة 30 يونيو

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وأضاف العميد سمير راغب، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن بيان 3-7-2013، هو يوم التأسيس لـ الجمهورية الجديدة، وأن الجميع كان يتظاهر بشكل سلمي.

كل بنود بيان 3 يوليو نفذت بالكامل و منها تمكين المرأة

 

ولفت إلى أن الشعب أكد أنه لن يعود لبيته حتي يرحل الإخوان، وأن بيان 3 -7، أذا تأخر كانت المواطنين ستظل في الشارع، معلقًا :" كل بنود بيان 3 يوليو نفذت بالكامل و منها تمكين المرأة".

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تخطط لـ الهدم و الحرق، ولكن البيان انقذ الوطن، وحمى الجميع أشياء كان يخطط لها الجماعة الإرهابية.

وأوضح أن الشوارع في فترة الإخوان كانت ممتلئة بالباعة الجائلين، وكان أي شخص يريد شيئا ينفذه.

 

الإخوان ثورة 30 يونيو قناة صدي البلد صدى البلد الشعب الجماعات الارهابية

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