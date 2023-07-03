خبير عسكري: كل بنود بيان 3 يوليو نفذت بالكامل ومنها تمكين المرأة

أكد العميد سمير راغب، الخبير العسكري، أن الحالة التى كان يعيشها المصريون في فترة حكم الإخوان، كان الخوف علي الأسر، و الوطن، وأنه تحدث قبل 30-6 بأن الشعب هو صاحب القرار وبالفعل حدثت ثورة 30 يونيو.

وأضاف العميد سمير راغب، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن بيان 3-7-2013، هو يوم التأسيس لـ الجمهورية الجديدة، وأن الجميع كان يتظاهر بشكل سلمي.

كل بنود بيان 3 يوليو نفذت بالكامل و منها تمكين المرأة

ولفت إلى أن الشعب أكد أنه لن يعود لبيته حتي يرحل الإخوان، وأن بيان 3 -7، أذا تأخر كانت المواطنين ستظل في الشارع، معلقًا :" كل بنود بيان 3 يوليو نفذت بالكامل و منها تمكين المرأة".

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تخطط لـ الهدم و الحرق، ولكن البيان انقذ الوطن، وحمى الجميع أشياء كان يخطط لها الجماعة الإرهابية.

وأوضح أن الشوارع في فترة الإخوان كانت ممتلئة بالباعة الجائلين، وكان أي شخص يريد شيئا ينفذه.