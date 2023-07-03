وداعا للفيديوهات بجودة ضعيفة في واتساب.. الطريقة هنا

قد يكون تطبيق واتساب WhatsApp واحدًا من أشهر تطبيقات المحادثة في السوق، ولكنه ليس مثاليًا لإرسال الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة. ولكن يبدو أن منصة المراسلة ستعالج هذا النقص في المستقبل من خلال إضافة قدرة جديدة لمشاركة مقاطع الفيديو بجودة HD.

أصدرت خدمة WhatsApp الخاصة بشركة Meta تحديثًا لنسخة البيتا من التطبيق لنظام Android (الإصدار 2.23.14.10)، والذي يتضمن خيار الاحتفاظ بدقة الفيديو الأصلية عند إرساله للأصدقاء أو الأفراد من العائلة، حسبما رصدته WABetaInfo. ووفقًا للمصدر، لا يزال من المستحيل إرسال مقاطع الفيديو بدقتها الأصلية، بل يتم تطبيق ضغط خفيف على الفيديو قبل إرساله.

هذا يتناقض بشكل كبير مع بعض تطبيقات المراسلة الرائدة مثل Telegram، والتي تسمح بإرسال الصور ومقاطع الفيديو غير المضغوطة طالما لا يتجاوز حجمها الحد الأقصى البالغ 2 جيجابايت. ومن ناحية أخرى، تقيد WhatsApp حجم ملفات الفيديو إلى 16 جيجابايت فقط. وعلى الرغم من أنه يمكنك إرسال ملفات تصل إلى 2 جيجابايت، إلا أنه يجب عليك مشاركة مقاطع الفيديو أو الصور كمستندات للاستفادة من هذه الميزة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضغط جميع ملفات الوسائط الخاصة بك في مجلد ضغط قبل إرسالها.

يعد إصدار بيتا WhatsApp الأحدث متوافقًا مع المنافسين في هذا الصدد، ولكن هناك شروط: يجب عليك اختيار "جودة HD" في كل مرة تختار فيها مقطع فيديو لإرساله. وكان هذا أيضًا الحال عند مشاركة الصور عالية الجودة مع إصدار بيتا حديث للتطبيق.

يظهر هذا الزر الجديد عند النقر على محرر الرسم، مما يتيح لك اختيار إرسال الفيديو بجودة "النوعية القياسية" أو "جودة HD". ويتم تعيين الدقة الأولى كالدقة الافتراضية، لذا قد تحتاج إلى بعض العمل الإضافي إذا لم ترد أن تدمر مقاطع الفيديو الخاصة بك بمجرد إرسالها.

علاوة على ذلك، عند إرسال مقاطع الفيديو عالية الجودة، ستظهر علامة تبويب مقابلة في عرض المحادثة. ويظهر هذا الخيار فقط لمقاطع الفيديو الكبيرة بما يكفي لتبرير جودة HD. لذلك، إذا قررت WhatsApp أن مقطع الفيديو الخاص بك صغير جدًا، فستتمكن فقط من إرساله بدقة SD كالمعتاد.

ويشير موقع WABetaInfo إلى أن هذه القدرة ستتوفر على مدار الأسابيع القادمة، ولكنها متاحة حاليًا لبعض مستخدمي الإصدار البيتا.