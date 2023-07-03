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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تحقق مكاسب جديدة في الشرق والجنوب خلال الهجوم المضاد.. تفاصيل

الحرب الروسية على
الحرب الروسية على أوكرانيا

كشفت أوكرانيا المزيد من المكاسب الإقليمية الصغيرة على الجبهتين الشرقية والجنوبية في تحديثها العملياتي المنتظم الخاص بالهجوم المضاد.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، أعادت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار التأكيد على أن أوكرانيا تحقق مكاسب إضافية في كل من الشرق والجنوب، مؤكدة أنه تمت استعادة 37.4 كيلومتر مربع من الأراضي.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية تتقدم في اتجاه باخموت، مضيفة أن القوات الروسية تهاجم في اتجاهات أخرى في منطقة دونيتسك.

ونقلت وكالة “رويترز” عنها قولها إن “قتالًا عنيفًا يدور هناك الآن”، موضحة أن أوكرانيا استعادت 9 كيلومترات مربعة خلال الأسبوع الماضي على طول الجبهة الشرقية "نتيجة لتحسين موقعها التشغيلي ومواءمة خط المواجهة".

وفي الجنوب، استعادت أوكرانيا 28.4 كيلومترًا من الأراضي، مما رفع إجمالي مساحة الأراضي التي تم السيطرة عليها على طول تلك الجبهة إلى 158.4 كيلومترًا، وفقًا لماليار.

أوكرانيا نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار باخموت القوات الأوكرانية

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