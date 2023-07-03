خبير عسكري: جماعة الإخوان هددت مصر بالحرب الأهلية

أكد العميد سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن بنود بيان 3 يوليو 2013 نفذت بالكامل خلال الفترة الزمنية المحددة في البيان.

وأضاف ، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المستشار عدلي منصور تولى رئاسة الدولة لفترة انتقالية كما جاء في بنود بيان 3 يوليو، كما حدث تمكين للشباب من خلال تعيين نواب للمحافظين ونواب للوزراء فضلا عن تمكين المرأة، مضيفا أنه خلال عام كان هناك رئيسا منتخبا للبلاد، كما حدد البيان.



وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، أن بيان 3 يوليو كان مكتوبا بعناية شديدة، لافتا إلى أن ممثلي حزب الحرية والعدالة الممثل للإخوان حضروا قبل ساعات قليلة من إلقاء البيان، بما يؤشر أن الدولة وقتئذ كانت تسعى للخروج السلمي مع انتخابات رئاسية مبكرة.

ولفت إلي أن العنف لم يكن مطروحا من جانب الدولة، لكنه جاء من الإخوان من خلال التهديد الذي سبق 30 يونيو وتحديدا يوم 22، عندما هددت الجماعة الإرهابية بأنه حال تدخل الجيش فإن مصر ستشهد حربا أهلية.

