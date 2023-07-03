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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: بيان 3 يوليو أسقط النقاب عن الجماعة الإرهابية وميولها للعنف.. فيديو

الباحث عمرو فاروق
الباحث عمرو فاروق

قال الباحث في شؤون الجماعات الاسلامية عمرو فاروق ، إن عقيدة  الإخوان  هي الحكم أو القتل ، موضحا أن عقيدتهم تتلخص في الوصول للسلطة ، وهو مشروع موجود منذ " حسن البنا " في الثلاثينات .

وأوضح عمرو فاروق ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن انتفاضة الشعب المصري في 30 يونيو أسقطت القناع عن وجه الأخوان ، وهو استخدام العنف ، الذي يتوافق مع عقيدتهم .

وتابع " فاروق " ، أن الادبيات الفكرية لـ " حسن البنا " توضح أن المجتمع جاهلي ، والنظم السياسية الحاكمة يطبق عليها القتل ، وفقا للضوابط الشرعية .

وأشار إلى أن الأخوان يعتبرون من يخرج عن سلطتهم هو خروج عن الاسلام ، وهو ما أثار الفتنة داخل المجتمع ،

وأوضح أن بيان 3 يوليو مثلما أسقط حكم الأخوان فإنه أسقط النقاب عن جماعة الإخوان فيما يخص أنها جماعة سلمية . 

بيان 3 يوليو توك شو الباحث في شؤون الجماعات الاسلامية عمرو فاروق برنامج صباح الخير يا مصر

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