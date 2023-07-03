رئيس قطاع الأخبار السابق يروي كواليس إذاعة بيان 3 يوليو ..فيديو

قال إبراهيم الصياد ، رئيس قطاع الأخبار الأسبق ، إن قطاع الأخبار كان متابعا للأحداث ما قبل 30 يونيو ، وكانت الصورة متكاملة ، وبدأ القطاع توزيع المهام على الخدمات المختلفة بحيث يتم تغطية جميع المناطق بشكل متوازن ، وعرض الرأي والرأي الآخر وفق الالتزام المهني .

وأضاف رئيس قطاع الأخبار الأسبق ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى" ، أن خطة قطاع الأخبار كانت النزول للشارع المصري ، وإذاعة التجمعات الجماهيرية لـ 30 يونيه ، وكانت صورة رائعة أحياها الشعب المصري .

وتابع " الصياد " ، أن قطاع الأخبار تلقى خبرا باجتماع القوة الوطنية في قصر القبة قبل إذاعة بيان 3 يوليو ، وكانت لدينا خطة واضحة لضم القنوات والاذاعات في بث موحد ، رغم أن كل القطاع كان لديه معرفة بوظائفها إلا أن الوقت يومها كان يمر ببطء .

وأشار ، إلى أنه وضع خطة بالتنسيق مع رؤساء القطاعات ، وتم استلهام هذه القصة من قصة" الطريق لايلات" ، وبدأت بخبر عاجل عن البيان ثم أغنية" ياحبيبتي يا مصر " .