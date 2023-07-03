خطورة الحشرات .. 10 رسائل مهمة للمزارعين مع بداية الموجة الحارة

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الـ 10 أيام المقبلة ، بناء على قراءات نماذج الإنذار المناخي المبكر.



وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أنه متوقع بداية موجة حارة طويلة خلال هذه الفترة.

وأشار " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلي أنه يصاحب الحرارة العالية زيادة اكبر في الطاقة الحرارية ( الإشعاع الشمسي ) ، كما تزداد الرطوبة النسبية صباحاً ويزيد معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات .



أهم المظاهر الزراعية:

أولاً :زيادة درجات حرارة الليل يزيد من معدلات تنفس الظلام Dark respiration مما يزيد من معدل هدم المادة الجافة التي يصنعها النبات وزيادة إفراز هرمون الايثلين بالتالي ضعف معدلات التحجيم في الثمار والحبوب أو الاتجاه أكثر للنضج المبكر ...

ثانياً :تزيد خطورة الحشرات حرشفيات الأجنحة (ديدان الأوراق والثمار) ... وخاصة دودة الحشد حيث تبدأ اجيال الصيف في التشكل وهي الأجيال الاشرس والاسرع في الظهور والتطور خاصة على زراعات الذرة المتأخرة في مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد ...

ثالثاً : يزيد حاجة النبات المياه لأكثر من 30% عن متوسط الاستهلاك الصيفي ويجب أن يراعى ذلك خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل ( الخضر وبعض أشجار الفاكهة ) ...

رابعا ً : تزيد فيه لسعات الشمس على ثمار المحاصيل خاصة الرمان والطماطم ....

خامساً :تزيد مشاكل ضربات الشمس عند التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة ولفترة طويلة أثناء الظهيرة ..

سادساً :مع توالي ارتفاع الحرارة يؤدي إلى زيادة متسارعة في النمو الخضري يسبب زيادة في معدلات التنفيل في الخضر الثمرية وفشل الاخصاب في المحاصيل الحقلية ، كما يجعل النباتات أكثر عرضه للإصابة بالأمراض المحبة للحرارة والرطوبة العالية ( البياض الزغبي على العنب والقرعيات والريحان )

سابعاً :مع توقع هبوب رياح ساخنة فقد تسبب بعض الضرر لمحصول القطن بسقوط بعض اللوز والوسواس وقد يصاب كذلك الأرز المتأخر ببعض الضرر ويتأثر كذلك تحجيم ثمار الزيتون والتمور والموالح ...

أهم التوصيات الزراعية

تقريب فترات الري خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل وفي حالة الري بالتنقيط يمكن الري على شيفتات ( صباحاً ومساءاً وبكميات أقل) وتحت أي حال لا ينصح بالري أثناء فترة الظهيرة عند وجود موجة شديدة الحرارة ( عدا أن يكون مصدر إدارة الري هي الطاقة الشمسية لأن فترة الظهيرة هي أعلى فترة لكفاءة المنظومة) ...

لعلاج التنفيل في محاصيل الخضر الصيفية القمرية (تساقط الزهر والعقد الصغير) فى الخيار والطماطم والباذنجان الرش صباحاً بمحفزات النمو والاحماض الامينية الحرة ووقف الازوت وتكثيف اضافة نترات البوتاسيوم.

للمحاصيل الصيفية في مرحلة ما بعد العقد ( ذرة - قطن - فول صويا - عباد شمس - فول سوداني - السمسم ..الخ) ينصح باضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 10-12 كجم بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو / فدان مع مياة الري بالعمر في برميل على وش الميه ولمدة 2 رية متتالية ونصف الكمية في حالة الري بالتنقيط ..

فحص كل زراعات الذرة للتأكد من عدم اصابتها "بدودة الحشد" نظراً لتهيئة الظروف المناخية لبداية اجيال الصيف الشرسة من هذه الحشرات خاصة على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة والتعامل الفوري بالمبيدات الموصى بها ضد دودة الحشد (بمركبات تحتوى على المواد الفعالة إماميكتين بانزوات).

مع فحص زراعات الذرة ايضا للتأكد من عدم اصابتها بحشرات المن "الندوة العسلية" وخاصة الذرة الرفيعة .. وفي حالة وجود اصابات يتم الرش (لمبادا 10% مع جاوشو 70% ولو النباتات كبيرة يتم وضعهم فى الري فى برميل على وش المياه.

الريحان والبردقوش والعتر ، للوقاية من أمراض اعفان التاج (مكان القرط) بعد الحش يتم الرش الوقائي مباشرة بالكبريت الميكروني 70% بمعدل 250 جم / 100 لتر ماء بعد الحش باسبوع على الاكثر الرش بمبيد ريزو ان (480 SL) بمعدل 4 جم/ لتر ماء.

فحص نخيل التمر واجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى ( الخميرة) والفحص الدقيق لسوسة النخيل مع تطهير الفسائل قبل زراعتها .

إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على الريحان والعنب والقرعيات (اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب).

فحص الاصابة بدودة براعم الزيتون (فراشة الياسمين) على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون وضرورة الرش الفوري.

للتحجيم "الآمن" لثمار (المانجو – التين – الرمان – الزيتون – البلح – الكمثرى) اتبع الخطوات التالية بالترتيب:



زياده معدلات التسميد بها لنصل الى 10 لتر في الاسبوع للفدان ..

ثم استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 -15 جم للتر رشاً ، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين .. ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 35- 40 سم لكل 600 لتر ماء .

وفي الرمان يمكن استخدام الجبرليك بتركيز 100- 150 جزء فى المليون، كما يؤدي إلى تقليل نسبة التشقق في ثمار الرمان وزيادة معنوية في معدل وزن الثمار ومعدل حجمها ومعدل سمك القشرة والنسبة المئوية لرطوبة القشرة . كما أن رش الأشجار بنترات البوتاسيوم KNO3 بتركيز 1% أدى إلى انخفاض نسبة تشقق الثمار وزيادة معدل الحاصل الكلي للثمار بصورة فعالة .

رش الثمار (فقط) ( المانجو – الرمان ) بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس) ويمكن الرش بمحلول "بيورشات" المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً..