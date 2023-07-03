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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم .. افتتاح بطولة أفريقيا للبوتشا بحضور وزير الرياضة

صدى البلد

تفتتح في السادسة من مساء اليوم الاثنين بطولة أفريقيا للبوتشا على صالة د حسن مصطفى بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من القيادات السياسية والرياضية في مصر .

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات من بينهم فقره غنائية استعراضية بعنوان إفريقيا ، التي قام الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي بتحضيرها كما يشهد الحفل مفاجاه


وكانت المنتخبات الخمسة المشاركة في البطولة، قد وصلوا إلي القاهرة  عصر الأمس الأحد، وسط استقبال من قبل وفد الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي.

وقال أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات ذوي الشلل الدماغي، إنه سعيد بتنظيم مصر البطولة الأفريقية للبوتشا لأول مرة، مؤكدًا أنه يتمني أن تظهر البطولة بشكل يليق باسم مصر.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن الجميع ينتظر خروج البطولة بشكل جيد فنيا وتنظيميًا، خاصة وأن مصر قادرة على تنظيم أي حدث رياضي على جميع المستويات.

وتنطلق البطولة في الفترة من 3 إلي 8 يوليو الجاري، والتي ستحدد الفرق المشاركة في بطولة أولمبياد باريس 2024.

مصر نجحت في إستضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر اقامتها في الفترة من 3_8 يوليو  بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتعد هذه البطولة مؤهلة إلي أولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

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