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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 1.5 طن لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

ضبط لحوم
ضبط لحوم

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملات مكبرة لمراقبة السلع والمنتجات الغذائية، ما أسفر عن مصادرة 1.5 طن لحوم مصنعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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ففى حملة إدارة تموين الخانكة تم تحرير 16 مخالفة لمخابز بلدية للتصرف في 310 شيكارة دقيق بلدي مدعم وعدم وجود ماكينة صرف الخبز وتجميع 101 بطاقة تموين داخل المخبز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن ، كما تم تحرير 2 محضر جنح لتجار سلع تموينية للغلق في مواعيد العمل المصرح بها.
وفي حملة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة تم تحرير 12 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن والتصرف في 6 شكائر دقيق بلدي مدعم، وعدم وجود قائمه تشغيل وسجل تفتيش كما تم استكمال الحملة بمشاركة الطب البيطري، وتم تحرير 3 محاضر جنح لمحلات تجارية لحيازة لحوم ودواجن مصنعه غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم مصادرة طن و 540 كيلو لحوم مصنعة.
وفي حملة إدارة تموين شبين القناطر تم تحرير 47 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل وميزان صالح للاستخدام وغلق المخبز بدون تصريح وعدم نظافة المعجن.

القليوبية مديرية التموين تولت النيابة التحقيق الخانكة شبرا الخيمة

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