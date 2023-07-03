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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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معجزة إلهية.. جزائري يستعيد بصره أثناء الصلاة بعد فشل الأطباء في علاجه

صدى البلد

عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن أبرز لقطات السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، وجاء عنوان التقرير بـ :" جزائري يستعيد بصره أثناء الصلاة بالمسجد.. وحاج يبكي بحرقة بعد انتهاء الحج".

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وجاء في التقرير أن هناك حاج كان يبكي بحرقة بسبب انتهاء موسم الحاج، وقرب رحيله من المملكة العربية السعودية، وخوفًا من عدم العودة مرة آخري، وظهر الشاب وهو يبكي لوقت طويل.

وظهر في التقرير معجزة إلهية، وهو جزائري يستعيد بصره أثناء الصلاة بالمسجد، وذلك في ثاني أيام العيد.

وقال الشاب، إنه بعد أن عجز الأطباء في علاجه، لمدة عامين، ذهب لـ صلاة المغرب، وظل يذكر الله، وبعد ذلك عاد إليه بصره.

 

السوشيال ميديا الصلاة الحج السعودية المملكة العربية السعودية

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