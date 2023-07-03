الهجوم المضاد لأوكرانيا.. زيلينسكي يكشف عن تقدم قواته رغم هذه الصعوبات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية تحرز تقدمًا في هجومها المضاد لاستعادة الأراضي من روسيا، بالرغم من مرورهم بصعوبات الأسبوع الماضي.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، كتب زيلينسكي على “تيليجرام”: “الأسبوع الماضي كان صعبًا على خط المواجهة. لكننا نحرز تقدمًا”.

وأضاف “نحن نتحرك إلى الأمام، خطوة بخطوة! أشكر كل من يدافع عن أوكرانيا، كل من يقود هذه الحرب لانتصار أوكرانيا”.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أعلن اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال شويجو في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بشكل عام، لم تحقق أوكرانيا أهدافها في أي من الاتجاهات. وهذا يشهد على مهارة مقاتلينا والتوقعات المبالغ فيها بوضوح من الأسلحة الغربية المتبجحة".

وأوضح: "فقط في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابورويجيا ودونيتسك، حيث تشن التشكيلات الأوكرانية هجمات فاشلة، دمرت مجموعات من القوات المسلحة الروسية 15 طائرة، و3 مروحيات، و 920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة من طراز ليوبارد".

ولفت إلى أن عدد الدبابات "ليوبارد" المدمرة تقريبًا يتوافق تمامًا مع عدد هذه الدبابات التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.

وأضاف الوزير "في المجموع، فقدت القوات الأوكرانية منذ 4 يونيو حوالي 2.5 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة في جميع الاتجاهات".