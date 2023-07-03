ارتفاع درجات الحرارة.. الصحة توجه نصائح مهمة لتجنب الإجهاد الحراري

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين ، لمنع الإصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها بالتزامن مع موجة الحر.

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن الإجهاد الحراري يحدث نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح عند التعرض للجو الحار لمدة طويلة وخاصة عند بذل مجهود شاق مما يؤدي إلى إضطراب فى وظائف الجسم .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن الأعراض العامة للحالات المصابة في صداع وعدم اتزان وغثيان مع عرق شديد وشحوب وبرودة في الجسم ، وتقلص وألام حادة بالعضلات ، وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس واضطراب في الرؤية ، وإحساس بالعطش مع انخفاض ضغط الدم .

الجدير بالذكر أنه تم تعمبم البروتوكول الخاص بعلاج حالات الإجهاد الحراري مع تدريب الفرق الطبية سابقا على ذلك ، بالإضافة إلى أنه جاري التنبيه والتوعية من خلال الفرق التوعوية بالمديريات الصحية بالإرشادات اللازمة لهذه الحالات .

الصحة : توحيد نموذج للإبلاغ عن حالات الإجهاد الحراري

وأكدت وزارة الصحة أنه تم توحيد نموذج للإبلاغ عن حالات الإجهاد الحراري وتوزيعه على المستشفيات وتحديد آلية الإبلاغ ، بالإضافة إلى أنه قد تم إلزام جميع المستشفيات بالإبلاغ عن الحالات الواردة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس ، والالتزام ببروتوكول العلاج ، وعمل حملات توعيه وتقديم نصائح عامة للمواطنين بشأن الحد من التعرض لدرجات الحرارة العالية والإجراءات الواجب اتخاذها في حال حدوث الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والمتمثلة فى عدم التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس المباشرة ، ووضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية ، ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة ويفضل أن تكون قطنية ، مع الإكثار من شرب الماء ، وتناول وجبات طعام صحية والإكثار من الخضروات والفواكه ، بالإضافة إلى التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة .