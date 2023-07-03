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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدينة المعرفة .. قلعة صناعة التكنولوجيا في العاصمة الإدارية

قلعة صناعة التكنولوجيا
قلعة صناعة التكنولوجيا في العاصمة الإدارية الجديدة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مدينة المعرفة.. قلعة صناعة التكنولوجيا في العاصمة الإدارية الجديدة".


مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر واحدة من أهم وأجدد مشروعات الدولة المصرية التي تعمل على نمو ثقافي وفكري والتفوق التكنولوجيا. 


وذكر التقرير، أن هذا المشروع يتواجد به العديد من المميزات التي تجعله من أفضل المشروعات التي تمت إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة، وجرى إنشاء المدينة لتكون أكبر مركز بحوث وابتكار وتطور عملي في مجال التقنيات والتكنولوجيا. 


وتحتوي المدينة على العديد من المباني التي تستهدف التطور الفكري والثقافي، ففيها أنشئ جامعة مصر المعلوماتية، وهي أول جامعة في أفريقيا بالكامل متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الاتصالات. 


وتستحوذ المدينة أيضا على مبنى مخصص لتدريب الشباب على التطوير التكنولوجي بطرق متقدمة، وبلغت مساحة مدينة المعرفة 250 فدانا وتم إنشاء المدينة لتكون خاصة بمراكز البحوث والابتكار والتقدم في المجال التقني، ومن المتوقع أن توفر المدينة حوالي 500 ألف فرصة عمل.

مدينة المعرفة العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة مشروعات الدولة المصرية التطور الفكري

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