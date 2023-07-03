تهديد غامض.. أول تعليق لـ نتنياهو بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بـ"ضرب الإرهاب في أي مكان وزمان"، مؤكدا أن "المعادلة قد تغيرت".

وجاء ذلك خلال جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية على خلفية العدوان الذي يشنه الاحتلال على مدينة جنين ومخيماتها، بحسب وكالة "سما نيوز" الفلسطينية.

وقال نتنياهو إن "المعادلة قد تغيرت وسنضرب الإرهاب في كل مكان؛ من لم يفهم ذلك قبل شهرين سيفهمه في الأيام المقبلة".

وخلال التقييم الهاتفي للأوضاع "تلقى نتنياهو تقريرا عن سير العملية ونشاط القوات في الميدان، إضافة إلى مراجعة استخباراتية ومناقشة الخطط العملياتية المستقبلية".

وشارك في المداولات الأمنية كل من وزير الأمن ووزير الشؤون الإستراتيجية ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة، ورئيس طاقمه، بالإضافة إلى رئيسي شعبتي الاستخبارات والعمليات في الجيش ومنسق أعمال الاحتلال في الضفة المحتلة.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي عقب جلسة الحكومة، "منحنا لقواتنا في جنين الحرية في اتخاذ القرارات"، فيما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات إسرائيلية داخل مخيم جنين وسط تبادل لإطلاق النار قرب مسجد في جنين.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة مواقع في مخيم جنين، وخلفت تلك الغارات إصابات متفاوتة. وفي بيان صدر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إننا "نقصف ‘بنية تحتية للإرهاب‘ في مخيم جنين".

واستشهد، 8 فلسطينيين، وأصيب 50 مواطنا بينهم 10 وصفت حالتهم بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، فيما تبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.