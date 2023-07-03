محافظ بني سويف يتابع مع وفد وزارة الصحة المشروعات الجاري تنفيذها

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه اليوم، وفداً من وزارة الصحة، ضم الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية، والدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور أشرف الأتربي، مدير الإدارة العامة للمستشفيات، والدكتور وجدى عبد العظيم، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، والدكتور أحمد مهدي، مدير الإدارة العامة لمستشفيات الحُمّيات.

يأتي ذلك في حضور الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وشريف أحمد مدير مكتب رئيس قطاع الرعاية العلاجية.

وناقش المحافظ مع الوفد الموقف الحالي لبعض المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع الصحي ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، بجانب دراسة بعض المطالب والاحتياجات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ومتابعة سير العمل في مبادرة 100 يوم صحة ، وكذا بحث تذليل بعض المعوقات التي تواجه المواطنين للحصول على الخدمة الطبية.

من جهته أفاد د. محمد يوسف وكيل الوزارة، بأن زيارة الوفد لبني سويف، تأتي ضمن برنامج ميداني ينفذه قطاع الرعاية على مستوى المحافظات، حيث تضمنت الزيارة تفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية ببني سويف ، للوقوف على الاحتياجات والمطالب الضرورية للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.

وأشار إلى حرص المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بالمتابعة المستمرة لمنظومة وسير العمل بالقطاع الصحى لمتابعة والتأكد من حصول المواطنين على الخدمة بالشكل المطلوب.