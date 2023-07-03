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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 138 حالة تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف في محافظ بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة سير وتطوير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، وكذلك استمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وبخاصة خلال أيام الأعياد والعطلات الرسمية ، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراض الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية.


وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، أنه قد تم إيقاف وإزالة في المهد لأكثر من 40 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء داخل الحيز العمراني، بمراكز بني سويف، الواسطى، ناصر، وسمسطا، وقد تضمنت (40 حالة تعد على الأراضي الزراعية، و4 حالات بناء طوابق عليا بدون ترخيص) ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال إجازة عيد الأضحى  إلى 138 حالة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ولجانها الفرعية بالمراكز.

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وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالف

الأحوزة العمرانية الاراض الزراعية الاجهزة التنفيذية التنسيق والتعاون الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القطاعات الخدمية تحسين مستوى الخدمات ثقافة بنى سويف

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