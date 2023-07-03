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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

عمرو دياب
عمرو دياب

حصل صدى البلد على صورة للنجم عمرو دياب مع إحدى الفتيات يمسك يدها ويتجول معها في أحد شوارع دولة أوروبية.

حبيبة عمرو دياب

وظهر الهضبة برفقة الفتاة ؛ والتي يبدو أنه يعيش معها قصة حب جديدة.

تداول رواد السوشيال ميديا صورا للهضبة عمرو دياب برفقة إحدى الفتيات وهي تظهر بإطلالة جريئة خلال افتتاح فندقه الجديد.


وتساءل رواد السوشيال ميديا عن هوية الفتاة والتي تبدو أنها غير مصرية.

عمرو دياب :

وفاجأ المطرب الكبير عمرو دياب الجميع بإقامة حفل داخل قصره الخاص بطريق اسكندرية الصحراوي للإعلان عن مشروعه الجديد والذى يشاركه فيه أحد رجال الأعمال الإمارتيين.

ويشمل مشروع عمرو دياب الجديد سلسلة من الفنادق الخاصة داخل مصر وخارجها تحت أسم اللوكندة وهو الأسم الذى أختاره الهضبة لمشروعه الجديد.

ابنه عمرو دياب :

حرصت كنزي، ابنة النجم عمرو دياب، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كنزي عمرو دياب بإطلالة صادمة مرتدية ملابس جريئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على الأكتاف مما نال اعجاب متابعيها.

انتهى الهضبة عمرو دياب، خلال هذه الأيام من تسجيل ثلاث أغان جديدة والمفترض يتم طرحهم فور الانتهاء من كافة التفاصيل.

كما يستعد  دياب، لموسم الصيف بطرح عدد من الأغاني والإعلانات لصالح إحدى شركات المياه الغازية المتعاقد معها، وشركات المحمول أيضًا.

في سياق آخر انتهى الموزع Adam Port، من توزيع أغنية جديدة للهضبة عمرو دياب، ومن المفترض أن يطرحها دياب، خلال الفترة المقبلة.

عمرو دياب حبيبة عمرو دياب

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