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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

11 الف حاج سياحى يزورون الرسول بعد آداء المناسك

صدى البلد

استقبلت لجان بعثة الحج السياحي في المدينة المنورة ، ٨ الاف حاجا  من ١١ الف حاج يصلون المدينة لزيارة الرسول بعد اداء مناسكالحج فى مكة المكرمة على ان تبدأ رحلات العودة الى ارض الوطن من المدينة  الاربعاء .


 

وقام أحمد صالح رئيس لجنة بعثة بالحج السياحي بالمدينة ، برفع درجات الاستعداد القصوى بناء على ترجيهات سامية سامى رئيس بعثةالحج السياحى بالمملكة العربية السعودية حيث تفقدو  الفنادق التي تستقبل الحجاج المصريين للاطمئنان على توافر جميع الخدمات والمرافقمن كهرباء  والفرش.


 

كما تم التواصل مع البعثة الطبية لوجود عيادتين حاليا هما "إعمار والمغزى" والاستعداد لاستقبال الحالات المختلفة في جميع التخصصاتوتوافر الأدوية المطلوبة على مدار الـ ٢٤ ساعة. 


 

وأكد صالح انه تم التنسيق لاستقبال حجاج البر والتنسيق مع حالة عمار حين حضورهم وتأمين الطريق حين حضورهم والاطمئنان عليهمحتي الوصول، مشيرا الى استعداد لجنة التأئهين والمفقودات للعمل واستخدام التكنولوجيا الحديثة هذا العام باستخدام الـ "جي بي إس" في الوصول الي الفندق الذي يقيم به الحاج.


 

وأشار إلى التنسيق الكامل مع البعثة الرسمية بالداخلية والتضامن لتوصيل الحجاج بالتبادل بينهم ، فضلا عن بدء عمل لجنة المغادرة بشكلمسبق لتفادي أي طوارئ  أو مشكلات قد تحدث خلال مغادرة الحجاج سواء حجاج البر أو الجو لنتابع سفرهم أولا بأول، فضلا عن توعيتهمبكيفية التعامل بالمطارات لتكون في صورة تليق بإسم مصر 


 

واشار إلى التعاون والتنسيق مع مركز الأدلاء ، فضلا عن عمل حملات توعية صحية للحجاج بداخل الفنادق بمصاحبة أطباء البعثة الطبية ،فضلا عن توفير عيادات بالأماكن التي بها تجمعات كبيرة من الحجيج.

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