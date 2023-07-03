معالج كوالكوم وبطارية 5000 مللي أمبير.. أرخص موبايل Oppo Reno في السوق

يفضل الكثير من محبي ومستخدمي شركة أوبو الصينية اقتناء هواتف Oppo Reno والتي تحظى بشعبية كبيرة نظرا لما تقدمه من مواصفات كبيرة مع أسعار مناسبة للشباب والفئة المتوسطة، ومن بين أفضل هواتف Oppo Reno وأرخصها يأتي Oppo Reno6 Lite مع إمكانات مميزة أبرزها معالج كوالكوم، وبطارية كبيرة وشاشة وكاميرا فائقة.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite في السوق المصري بسعر يبدأ من 7 آلاف و 449 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED ، قياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض+ Full HD، وبدقة 1080 × 2400 بيكسل، ومعدل تحديث متوسط 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، مع نوتش في أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، مع تصوير الفيديو بدقة 1080، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، قادرة على الشحن حتى 54 % في غضون 30 دقيقة مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، وألوان الفضي والأسود.

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite بمعالج من نوع Snapdragon 662 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 بسعة 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد.