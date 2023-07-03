الناتو وأوكرانيا.. هل يتبخر حلم كييف بالانضمام إلى الحلف |فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا تناولت فيه مساعي أوكرانيا الحثيثة للإنضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك منذ بداية حربها مع روسيا .

وأوضح التقرير أن كييف تسعى إلى الحصول على مقعد في الناتو بما يضمن أمنها لكن كان لبعض الدول الغربية نظرة مختلفة حيال انضمامها.

وأشارت العربية إلى أن هناك تقرير بريطاني كشف عن عدم موافقة بعض الدول الأعضاء في الناتو على انضمام أوكرانيا لكنها في المقابل ستتعهد بتقديم ضمانات أمنية طويلة الأمد.

وأكمل التقرير أن واشنطن تتجنب الدخول في حرب مع روسيا إذا وافقت على منح أوكرانيا عضوية الناتو .

ولفت التقرير إلى أن انضمام أوكرانيا للناتو سيتيح لها استخدام بند الدفاع الجماعي في ميثاق الحلف الذي يلزم جميع أعضاء الحلف بالدفاع عن أي عضو إذا تعرض لهجوم .