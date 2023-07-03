العليا للعشائر تدعو لتشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة الاشتباك مع العدو الصهيوني

دعا عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية، إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة الصراع والاشتباك مع العدو الصهيوني.

وشدد أنه "من غير المسموح الاستفراد بشعبنا في أي مكان وان ما يجري في جنين اليوم هو استمرار لمجازر الاحتلال في سائر الضفة الغربية المحتلة والقدس وقطاع غزه

واشاد المصري بصمود شعبنا ومقاومته الباسلة في جنين مضيفا ان هذا الصمود الاسطوري لابناء شعبنا ومقاومته في كل مكان من فلسطين المحتلة لن تكسر ولن ترفع الراية

واكد المصري أن جرائم الاحتلال لن تقوّض إرادة وصمود شعبنا، ولن تثنيه عن مواصلة النضال والمقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال والاستيطان. مؤكداً أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن شعبنا لديه قدرات هائلة من المخزون النضالي لمقارعة الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا.

واضاف المصري .. أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، مضيفاً أن "الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد شعبنا تتصاعد يومياً وترافقها انتهاكات جسيمة تُجسد أبشع صور الاضطهاد والعنصرية الفاشية لأبسط حقوق الإنسان في انتهاك صارخ لحقوق شعبنا والقانون الدولي والإنساني".

وقال المصري إن "المجتمع الدولي مطالب اليوم بالتدخل العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال ولجمها، ومضاعفة جهوده لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني».

وأضاف «يجب على الاحتلال دفع ثمن كافة جرائمه وهذا ما يتطلب صفاً وطنياً موحداً وشاملاً بتعزيز المقاومة الشعبية والوحدة الميدانية في كافة ميادين النضال والمقاومة".

وطالب المصري القيادة الفلسطينية بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني المكررة في دورة المجلس المركزي الأخير وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني ووقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، ووضع استراتيجية وطنية بديلة لمسار أوسلو بكافة ملحقاته، وتفعيل وتطوير منظمة التحرير ودمقرطة مؤسساتها وإعادة الاعتبار لهيئاتها على أسس الشراكة الوطنية وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتأطير وقيادة نضال شعبنا وصولاً للانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني ضد الاحتلال.