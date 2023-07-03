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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الصينية بشأن التصريحات الأمريكية بغزو تايوان

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والصين وتايوان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تستخدم أسطورة تهديد الصين كذريعة لتوسيع أسلحتها والحفاظ على هيمنتها.

وأوضح وين بين في بيان للخارجية الصينية: "يقوم البعض في الولايات المتحدة بتشويه الحقائق وتضخيم رواية التهديد العسكري الصيني بالنوايا الشريرة". 

وأضاف أن واشنطن تخلق أعذار لجهودها في توسيع التسلح، والحفاظ على الهيمنة العسكرية وتخريب السلام والاستقرار الإقليميين.

وعلق المتحدث باسم الخارجية الصينية على التصريحات الأخيرة لـ رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن الجيش الصيني سيكون جاهزا لغزو تايوان بحلول عام 2027، قائلا إن هذه التصريحات الأمريكية هي عبارة عن إيجاد طرق لإذكاء التوترات في مضيق تايوان واستخدام تايوان لاحتواء الصين".

كما شدد وانج على أن الصين تنتهج دائما سياسة دفاعية وطنية ذات طبيعة دفاعية وتظل ملتزمة بالتنمية السلمية.

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