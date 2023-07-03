يخص الأهلي.. قرار عاجل من المغرب بخصوص دوري السوبر الأفريقي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن دولة المغرب، ستتقدم بطلب استضافة بطولة دوري السوبر الأفريقي، حال موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على إقامتها بنظام البطولة المجمعة.

كانت تقارير قد أكدت أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يدرس إمكانية تعديل نظام النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي، حيث أن المكتب التنفيذي للكاف سيعقد اجتماعا في كوتونو عاصمة بنين، على هامش قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، لحسم المقترح الذي تقدمت به اللجنة المنظمة، بشأن إقامة بطولة دوري السوبر الإفريقي بنظام البطولة المجمعة خلال شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب صحيفة “البطولة” المغربية، فإن الاتحاد المحلي للعبة، قرر تقديم طلب لاحتضان المملكة المغربية للنسخة الأولى من بطولة دوري السوبر، حال قرر الاتحاد الأفريقي للعبة إقامتها على شكل بطولة مجمعة تُقام في بلد أفريقي واحد.

وأوضح التقرير أن “كاف” سيدرس تحويل البطولة إلى نظام بطولة مجمعة لتقليص النفقات في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها الاتحاد.

الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي:

يُذكر أن البطولة ستشهد مشاركة فرق الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وأنيمبا النيجيري، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وسيمبا التنزاني.