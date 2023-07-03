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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

زيزي مصطفى وزوجها
زيزي مصطفى وزوجها

تصدر اسم الفنانة زيزي مصطفى محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعدما كشفت صديقتها عن الخيانة الزوجية التي تعرضت لها وكانت السبب في وفاتها. 

 

وكشفت الفنانة تغريد فهمي عن أقرب أصدقائها من الوسط الفني قائلا:' زيزي مصطفي ودلال عبد العزيز كانوا قريبين مني وزيزي الله يرحمها كانت حبيبتي اوي مكنتش بسيبها ولا بتسيبني كنا دايما مع بعض وكنا صحاب جدا لحد ما اتوفت بسبب فنانة موجودة دلوقتي".

 

 

وتحدثت عن سبب وفاة الفنانة زيزي مصطفى خلال حوارها مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي:' اتوفت بسبب فنانة موجودة دلوقت في الوسط، لأنها كانت متجوزة يسري مصطفى وكان تعبان جدا وكانت زيزي قاعده جنبه الفترة دي ولما شد حيله في ممثلة اتجوزها وزيزي مأعلنتش بقيت أنا اللي عارفة وهي عارفة ومحدش يعرف.


وتابعت :'الممثلة دي كنا بنشوفها وبنسلم عليها وزيزي الموضوع اثر فيها نفسيا وانهارت لما الموضوع بدأ يتعرف شوية فزعلت مع انها كانت من النوع الحمولة تتحمل أي حاجه ومتقولش ومتبكيش.

 

ختمت قائلة:' كنت بكلمها قبلها بساعة وكانت بتقولي اعمل اي مع يسري كنت انا اتكلمت معاه الله يرحمه وندم جدا لانها كانت متجوزاه عشان تشتغل وبقت تقولوا كلملي مخرجين ومنتجين ولما معملش ده سابته.

زيزي مصطفى الخيانة الزوجية الإعلامية انجي هشام الفنانة تغريد فهمي الفنانة زيزى مصطفى

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