رسميًا.. النصر السعودي يتعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش

أعلن نادي النصر السعودي، تعاقده مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من إنتر الإيطالي بشكل رسمي.

ورحب نادي النصر بأولى صفقاته في الميركاتو الصيفي، عبر حسابهم على موقع “تويتر”، بفيديو قال خلاله اللاعب لجمهور الفريق:"لا تقلقوا، أنا هنا، أنا اخترت النصر".

وأصبح بروزوفيتش أولى صفقات النصر بعقد يمتد حتى صيف عام 2026، بعد دفع النادي السعودي لمبلغ 18 مليون يورو لـ إنتر الإيطالي.

وسيحصل اللاعب على راتب سنوي يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو سنويًا.

وسيزامل بروزوفيتش، البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات، في فريق النصر.