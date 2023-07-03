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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء إسبانيا: الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا في جميع المجالات

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي سيحمي أوكرانيا في جميع المجالات

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا في جميع المجالات خلال الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي في مدريد مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، "تحت رئاستنا، سنواصل الدفاع عن أوكرانيا في جميع المجالات".

وأشار رئيس الوزراء الإسباني، إلى أن الاتحاد سيرافق أوكرانيا في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، قال سانشيز، إن إسبانيا ستقدم أربع دبابات أخرى من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

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وأضاف أن |إسبانيا ستوفر أيضا ناقلات جند مدرعة ومستشفى ميداني متنقل بقدرات جراحية".

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