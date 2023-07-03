ولعوا فيا بجد.. محمد أنور يفجر مفاجأة بشأن كواليس فيلم "البعبع".. فيديو

قال الفنان محمد أنور، إن دوره في فيلم "البعبع" تغير خلال الكواليس، إذ أنه كان من المفترض أن يظهر في مشهد واحد في الفيلم، ومن ثم يختفي على مدار الفيلم، ألا أنه خلال الكواليس تم تغيير دوره، بعد اقتراح منه على الفنان أمير كرارة، ومخرج الفيلم.

وأضاف "أنور"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أنتي" المذاع عبر فضائية "etc"، أنه اعتمد في دوره في فيلم "البعبع" على كوميديا الموقف، "أنا مكنتش معتمد على إيفيهات خالص في فيلم البعبع، الحمد لله الناس بتشوفني بتضحك، أنا الناس بتبعتلي رسايل بمشهد أنا طالع بضهري بس والناس بتسقف وبتضحك من غير ما أتكلم ولا يشوفوا وشي، وده قبول بيني وبين الناس من عند ربنا".

وتابع، أن مشهد الحرق كان حقيقيا إذ أنه تعرض للنار بالفعل، وكل المشاهد الخطيرة التي كان يجسدها في الفيلم قام بتمثيلها بالفعل، بسبب أمير كرارة وإقناعه له بهذا الأمر.

وأردف أنه في بداية الكواليس كان مقتنعا أن هناك شخصا سيقوم بعمل تلك الأدوار مكانه، ولكن وقت المشهد يتحدث معه الفنان أمير كرارة ليقنعه، "مشهد الحريقة قالي عارف لو انت عملت المشهد ده، هتفكر الناس بإبراهيم الأبيض والحريقة والناس هتحطك في حتة تانية".