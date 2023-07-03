عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ولعوا فيا بجد.. محمد أنور يفجر مفاجأة بشأن كواليس فيلم "البعبع".. فيديو

محمد أنور
محمد أنور

قال الفنان محمد أنور، إن دوره في فيلم "البعبع" تغير خلال الكواليس، إذ أنه كان من المفترض أن يظهر في مشهد واحد في الفيلم، ومن ثم يختفي على مدار الفيلم، ألا أنه خلال الكواليس تم تغيير دوره، بعد اقتراح منه على الفنان أمير كرارة، ومخرج الفيلم.

 

وأضاف "أنور"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أنتي" المذاع عبر فضائية "etc"، أنه اعتمد في دوره في فيلم "البعبع" على كوميديا الموقف، "أنا مكنتش معتمد على إيفيهات خالص في فيلم البعبع، الحمد لله الناس بتشوفني بتضحك، أنا الناس بتبعتلي رسايل بمشهد أنا طالع بضهري بس والناس بتسقف وبتضحك من غير ما أتكلم ولا يشوفوا وشي، وده قبول بيني وبين الناس من عند ربنا".

 

وتابع، أن مشهد الحرق كان حقيقيا إذ أنه تعرض للنار بالفعل، وكل المشاهد الخطيرة التي كان يجسدها في الفيلم قام بتمثيلها بالفعل، بسبب أمير كرارة وإقناعه له بهذا الأمر.

 

وأردف أنه في بداية الكواليس كان مقتنعا أن هناك شخصا سيقوم بعمل تلك الأدوار مكانه، ولكن وقت المشهد يتحدث معه الفنان أمير كرارة ليقنعه، "مشهد الحريقة قالي عارف لو انت عملت المشهد ده، هتفكر الناس بإبراهيم الأبيض والحريقة والناس هتحطك في حتة تانية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

ترشيحاتنا

هل يجوز الطواف بالكعبة لغير الحاج أو المعتمر؟.. دار الإفتاء ترد

ظاهرتان جويتان تسيطران.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى الأحد 9 يوليو

ليس خيالًا.. فرنسا قريبة من حرب أهلية.. مواجهة وغضب بين الشرطة والأقليات

رئيس وزراء إسبانيا: الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا في جميع المجالات

على حساب الأهلي| ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بالدوري لأول مرة؟! سيناريو إعجازي

هنا منبع الأساطير.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع ستيفن جيرارد لتدريب الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

فيديو

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ