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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنلندا تتخذ أولي الخطوات استعدادا لـ الحرب ضد روسيا

فنلندا
فنلندا

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الإثنين، بأن فنلندا بدأت في تحديث خط السكة الحديد الذي يربطها بالسويد للسماح للحلفاء بنقل معدات وقوات حلف الناتو بشكل أسرع في حالة حدوث صراع مع روسيا.

وأوضحت “رويترز”، أنه ” بسبب الصراع في أوكرانيا والانضمام إلى الناتو، بدأت فنلندا في تحديث خط السكة الحديد الذي يربطها بالسويد".

وأشارت إلى أنه بعد انضمام هلسنكي إلى الحلف، يعتبر الناتو شمال غرب أوروبا كتلة عسكرية واحدة.

وأكدت أنه “يجب الانتهاء من تجديد خط سكة حديد لوريلا—تورنيو—هابراندا العام المقبل، مما سيسمح للحلفاء بنقل معدات الناتو بشكل أسرع في حالة حدوث صراع مع روسيا”.

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ووفقا للجنرال الأمريكي المتقاعد جوردون ديفيس جونيور، فإنه في حالة حدوث صراع محتمل مع روسيا، يجب على فنلندا وحلف شمال الأطلسي ضمان السيطرة على بحر بارنتس وحماية السفن التي تقدم تعزيزات للحلف.

روسيا حلف الناتو فنلندا السكة الحديد

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