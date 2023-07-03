إجراء جديد من الأهلي لجماهيره قبل مواجهة الإسماعيلي

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية يوم الأربعاء المقبل لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الإسماعيلي والتي ستقام بملعب برج العرب في بطولة الدوري.

يبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

يستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

