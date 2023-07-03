بتوصيل الأسلاك.. حبس 4 أشخاص تخصصوا في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس ٤ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الإسلاك" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال استقلالهم دراجة نارية قيادة أحدهم "مجهولة المصدر" بدائرة قسم شرطة المطرية ، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الإسلاك" وارتكابهم (2) واقعة سرقة أخرى.

وتم بإرشادهم ضبط الدراجتان المستولى عليهما لدى عميلهم "سيئ النيه" مقيم بدائرة القسم تم ضبطه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة .