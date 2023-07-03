عدوان غير مسبوق|الدراسات الاستراتيجية: مصر تحاول تهدئة الأوضاع في أزمة جنين

دان العميد خالد عكاشة العملية العسكرية الاسرائيلية في مخيم جنين قائلاً : " نحن أمام إنتهاك واسع وعدوان غير مسبوق واثم بشكل كبير من حيث إستخدام إسرائيل لقوات سلاح الجو لقصف المدنين ومنازلهم بحجة ملاحقة بعض العناصر ".

القرار الإسرائيلي متطرف داخل الحكومة في تل أبيب

وتابع خلال مداخلة هاتفيه خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" : " الامر بالغ الخطورة عبر الدخول على هذه الكتل السكنية بالالة العسكرية الاسرائيلية وهو ماينذر ان يشعل الموقف والجانب الاسرائيلي لم يترك لاحد الفرصة للتدخل بإعتبار أن القرار الاسرائيلي واضح وهو مايعكس أن القرار الإسرائيلي أسير للتيار الأستيطاني والمتطرف داخل الحكومة في تل أبيب ورئيس وزراء إسرائيل إرتكن للاصوات المتطرفة وهو مايحرك المشهد والاحزاب منذ رمضان الفائت ".



واصل : " التيار المتطرف هو المتحكم في قرارات وصوت الحكومة الاسرائيلية وقد بدى ذلك واضحاً منذ رمضان الماضي في المسجد الاقصى لكن الان نحن في ساعة ذروة وهو إقتحام مخيم جنين "



وندد عكاشة أن العملية العسكرية الاسرائيلية في مخيم جنين لن تنتهي بسلامة من الجانب الاسرائيلي قائلاً :: “ لا أظن أنهم سيخرجون سالمين ودعوة الرئيس الفلسيطني لاتحاد الفصائل لمجابهة هذا العدوان هو مشهد فلسطيني جديد في وحدة الساحات تحت لائحة العدوان الاسرائيلي ”.



ولافتاً إلى أن فلسطين على أعتاب الانتفاضة الثالثة وإن إختلفت في الشكل والادوات قائلاً : " نحن في بوادر إنطلاق شرارة إستفاضة ثالثة وهي في طور ذلك منذ عدة أشهر ومش ضروري نقارنها بالاولى والثانية ولكنها بشكل مختلف وبمعنى اخر وتكتيكات فلسطينة وقد فشلوا في الاقتحام منذ اسابيع ولجاوا لاستخدام الشباك الخداعية والقصف الجوي ".



وحول الموقف المصري قال : مصر تحاول التهدئة في الأوضاع في أزمة جنين. و الجانب المصري يتدخل للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.