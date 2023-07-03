"حرامية".. عالم مصريات يفجر مفاجأة بشأن بيع الآثار المصرية في لندن

قال بسام الشماع، عالم المصريات، إن غدا الموافق 4 يوليو ويوم 7 المقبل، سيتم بيع مجموعة جديدة من الآثار المصرية في مزادات في لندن، لافتا إلى أن وزارة الآثار والسياحة لديها قسم يُدعى الآثار المستردة، هذا القسم نجح باسترداد 29 ألف قطعة منذ عام 2015 وحتى العام الماضي.

وأضاف "الشماع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أن استرداد الآثار بدون أي أوراق رسمية أمر في غاية الصعوبة، موضحا أن الـ 115 قطعة الذي تم استرداتهم من فرنسا كان أمر عظيم من وزارة السياحة والآثار المصرية، خاصة أنه لم يكن هناك أي أوراق لهذه القطع، "محدش يقدر يديك حاجة من غير ورق، وبالتالي فأنت لما تاخد الأرقام دي من الآثار إنجاز عظيم".

وتابع عالم المصريات، أن دار مزادات سوذبيز بلندن عبارة عن لصوص لكي يكون الأمر واضح أمام الجميع، "مش عريقة ولا حاجة زي ما الناس بتتكلم دول ناس حرامية ياخدوا الآثار المصرية، ويبيعوها بعد كده".

المزاد

واستكمل، أن التمثال المصري الذي سيعرض في هذا المزاد في لندن، ليس هو التمثال الملك القط الآثري، وإنما هو تمثال "القط الذكر" وهو اسم ملك في الأسرة الـ 22، بينما الملك القط تمثال يعود للأسرة الـ 25.