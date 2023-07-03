طلب عاجل من الرئيس الفلسطيني للمجتمع الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بين لها، إن عباس أكد على أن هذه الجريمة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والمتمثلة بتهجير أهالي مخيم جنين، تضاف إلى جرائم الاحتلال في تهجيرهم، المرة الأولى من أراضيهم التي اقتلعوا منها عام 1948 وتدمير قراهم ومدنهم، وما ارتكب بحقهم عام 2002، وما يجري اليوم بحقهم.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن التعامل مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمعايير المزدوجة وعدم محاسبتها على جرائمها السابقة بحق شعبنا، يشجعها على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم التي كان آخرها ما تقوم به الليلة بحق أهلنا في مخيم جنين.

وكانت قد عقدت القيادة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في مخيم جنين بالضفة الغربية.

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية في مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية، وسط حالة من الترهيب التي فرضتها قوات الاحتلال على المخيم، مما يعيد إلى أذهاننا نكبة شعبنا.