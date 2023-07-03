تونس تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

أدانت تونس، اليوم الإثنين، بشدّة العمليات العسكرية والاعتداءات المُتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء التونيسية.

وقالت وزارة الخارجية التونيسية في بيان لها، أنها تدين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بـ الضفة الغربية والتي خلّفت عددا من الشهداء وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ منتصف الليلة الماضية عدواناً واسعاً برياً وجوياً على مدينة جنين ومخيمها، حيث حاصرهما بأكثر من 1000 جندي وسط تحليق مكثف للطيران، سواء من طراز "أباتشي" أو المسير، وارتكب مجزرةً جديدةً راح ضحيتها ثمانية فلسطينيين، إضافةً إلى إصابة العشرات، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال وتمكنت من إصابة وقتل عدد من جنوده.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدينة جنين والمخيمات الفلسطينية بـ الضفة الغربية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها، اليوم الإثنين، إن موقف سلطنة عمان الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وفقًا لحل الدولتين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.