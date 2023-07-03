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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأثنين، قلقه بشأن التطورات الجارية والعدوان الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية، وفقا لرويترز.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له، إن العمليات العسكرية يجب أن تراعي القانون الإنساني الدولي.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام يطالب بوقف جميع العمليات في جنين وبالاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.

وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ منتصف الليلة الماضية عدواناً واسعاً برياً وجوياً على مدينة جنين ومخيمها، حيث حاصرهما بأكثر من 1000 جندي وسط تحليق مكثف للطيران، سواء من طراز "أباتشي" أو المسير، وارتكب مجزرةً جديدةً راح ضحيتها ثمانية فلسطينيين، إضافةً إلى إصابة العشرات، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال وتمكنت من إصابة وقتل عدد من جنوده.

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ومن جانبها، قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في مدينة ومخيم جنين بـ الضفة الغربية عن كثب.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في جنين، قائلا إنه من الضروري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين في جنين.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن أحداث جنين تسلط الضوء على ضرورة عمل قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية معا والتواصل الأمني المستمر بين الجانبين.

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