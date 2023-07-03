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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداءات عبر مكبرات الصوت في مساجد جنين لإيواء أهالي المخيم.. فيديو

صدى البلد

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، إن هناك نداءات عبر مكبرات الصوت في مساجد جنين لإيواء الأهالي المخيم الذين شردهم الاحتلال من بيوتهم.

حيث قامت قوات الاحتلال بإجبار الأهالي علي مغادرة منازلهم قهرا وترك المدينة خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة. ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية في مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية، وسط حالة من الترهيب التي فرضتها قوات الاحتلال على المخيم، مما يعيد إلى أذهاننا نكبة شعبنا.

وطالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، المجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي بعد أحداث مخيم جنين، والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء.

وعقدت القيادة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت السلطة الفلسطينية في بيان، إنه “يجب على جميع الأجهزة والهيئات الفلسطينية أخذ دورها في مهمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني.. ونؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وأن مهمة السلطة هي حماية الشعب الفلسطيني”.

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