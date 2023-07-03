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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عملية دعائية.. كاتب صحفي يكشف هدف إسرائيل من الهجوم على جنين

صدى البلد

قال محمد أبو شامة، الكاتب الصحفي، إن  ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين هي عملية تأديب لسكان المخيم حتى لا يدعموا المقاومة ولذا ضرب محطات المياه والكهرباء وقطع المرافق عن المخيم والذي يعاني من حياة صعبة.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن  ما يجري في مخيم جنين اليوم هو جزء مرتبط بشكل كبير بما يجري في الداخل الإسرائيلي وما تعانيه حكومة نتنياهو من ضغوط بالداخل.

وأكد أن هذه العملية هي دعائية من الدرجة الأولى وتستهدف تخفيف الضغط على حكومة نتنياهو لأن هناك خوف كبير من المظاهرات المشتعلة ضده في إسرائيل منذ بداية العام الحالي.

الاحتلال الاسرائيلي القاهرة الإخبارية الكاتب الصحفي الدرجة الاولي إسرائيل

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