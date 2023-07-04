محمد محسن: شكرا لكل من ساهم في نجاح الحفل أولهم الجمهور

وجه محمد محسن رسالة لجمهوره بعد إحيائه حفله الغنائي أمس في إسطنبول عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات فيسبوك.





وكتب محمد محسن عبر حسابه علي فيسبوك "من حفلة امبارح في #اسطنبول. شكراً لكل من ساهم في النجاح الكبير للحفل وأولهم الجمهور العظيم الرائع من مختلف الدول العربية اللي حضر وملأ المسرح بهجة وطاقة هائلة وغنى معايا حرفياً كل الأغاني بشكل مبهر.

انتظروا فيديوهات الحفل قريباً على الصفحة الرسمية في يوتيوب".

ويذكر أنه قد حرص الفنان محمد محسن ، وزوجته الفنانة هبة مجدي، على أداء مناسك العمرة، حيث نشر محسن صورة لهما من أمام الكعبة ولذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام .

وعلق محمد محسن “ الحمد لله رب العالمين ”.

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