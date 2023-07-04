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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عبد الغفار: حجم الإنفاق على القطاع الصحي وصل لـ170 مليار جنيه|فيديو

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن قطاع الصحة لم يكن على رأس الأولويات في مصر قبل عام 2014، لافتا إلى أن القطاع الصحي في مصر منذ عام 2014 وحتى 2022 شهد إنفاق وصل لـ 170 مليار جنيه مصري، منهم 91 مليار جنيه لوزارة الصحة والسكان.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء خاص مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن حجم المشروعات التي تم إنشائها منذ عام 2014 وحتى عام 2022 حوالي 1000 مشروع، بالتحديد 965 مشروعا، لافتا إلى أن مصر أنشأت أكثر من 16 مشروعا جديدا في قطاع الصحة في هذا العام فقط بتكلفة 23 مليار جنيه، والعام المقبل يوجد إنفاق أكبر من العام الحالي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن موازنة الصحة في مصر ارتفعت من 34 مليار جنيه لـ 139 مليار جنيه، وهو ما يدل على حجم الاهتمام بالقطاع الصحي في مصر في عهد الرئيس السيسي، لافتا إلى أن مصر مازال لديها الكثير لتقدمه في مجال الصحة، ولكن ما قدمته حتى الآن مميز.

القطاع الصحي مازال لديه عدد من التحديات

وأكمل، أن القطاع الصحي مالازال لديه عدد من التحديات التي يعمل عليها، منها تحدي دخل العاملين في القطاع الصحي، وتوفير عدد أكبر من السرائر، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات مصر بالكامل، إلى جانب أن هناك بعض المستشفيات تحتاج لإحلال وتجديد، ومستشفيات تحتاج لإعادة بنائها من جديد.

الصحة القطاع الصحي الرئيس السيسي الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة المستشفيات

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