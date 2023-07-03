الصحة: توجد حملات مكثفة ضد ناقلات الأمراض.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوقاية من أي مرض تشمل أمرين، الأمر الأول هو أن يعلم المواطن ما هي مسببات الأمراض فيبتعد عنها، ويكون لديه علم بكيفية رفع كفاءة مناعته، والأمر الثاني العمل على الحصول على المصل واللقاحات المختلفة الخاصة بحماية الشخص من هذا المرض.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء خاص مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الوقاية من شلل الأطفال، يأتي من خلال التطعيم من على شلل الأطفال، لافتا إلى أن مصر تعمل على كلا الأمرين للوقاية من العديد من الأمراض، إذ أن مصر تعمل على الوقاية من شلل الأطفال بنسبة 100% من خلال اللقاحات والأمصال المختلفة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تعمل على ملف الوقاية من خلال ثلاثة محاور، المحور الأول هو التوعية بين المواطنين، موضحا أن الوزارة تواصلت مع 235 ألف مواطن خلال 8 أيام فقط، المحور الثاني التطعيم واللقاحات في كل المحافظات وتطمح الوزارة للوصول بنسبة 100%، والمحور الثالث هو العمل على ملف الصحة الواحدة.

حملات مكثفة من الطب الوقائي

واستكمل، أنه يوجد حملات مكثفة من الطب الوقائي ضد ناقلات الأمراض، وتلك الناقلات تشمل الحشرات والقوارض والبعوض، وكل ما من شأنه أن ينقل الأمراض إلى الإنسان.