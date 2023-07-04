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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس الأكاديمية التكنولوجية: أتمنى أن ينجح مشروع الطائرة بدون طيار

طلاب الأكاديمية العربية
طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا هو واحد من أكبر مراكز ريادة الأعمال والتي تم تأسيسه منذ ستة سنوات في الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري برؤية واضحة وخطة واضحة من خلال تدريس هذا المفهوم بشكل علمي و تطبيقي، حيث أنه تم إقامة مسابقة لجميع طلاب الأكاديمية لريادة الأعمال في الأكاديمية العربية،  وجود كل رواد العرب في حميع الجامعات العربية.

 واحد من أكبر مراكز ريادة الأعمال

وأضاف، عبد الغفار، خلال مداخلته الهاتفيه مع الإعلامية"لميس الحديدي"، ببرنامج “كلمة أخيرة ” المذاع على فضائية “ اون تي في” ، أنه تم تنفيذ مشروعات عديدة بشكل واقعي وتنفيذي، متمنيا أن ينجح مشروع بعض الطلاب عن أقلاع الطائرة بدون طيار، وتكون واحده من أفضل ٣٠ طائرة على مستوي العالم، وتم تصنيعها بالهيئة العربية للتصنيع عينة تصنيعية وليست مشروع تخرج فقط.


وذكر، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، أن طلاب الأكاديمية أقاموا رحلة داخل غواصة تسير من تلقاء نفسها لاكتشاف بعض معالم البحار، وأيضا  نجاح طلبة  كلية طب أسنان، وكلية الذكاء الاصطناعي، وأيضا من الناحية الصحية التي كانت تحت إشراف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أستطاعوا طلبة الأكاديمية أيضا أن يفوزوا في هذه الناحية الطبية بجدارة مع الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تطبيق النجاحات  من خلال ربط المفاهيم، و هناك ٣ أفرع داخل مصر و منهم الأسكندرية و العلمين الجديدة.

رئيس الأكاديمية العربية أكبر مراكز ريادة الأعمال رواد العرب إقلاع الطائرة الهيئة العربية الذكاء الاصطناعي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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