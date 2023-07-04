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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بـ100 مليون.. سيف زاهر يفجر مفاجأة بشأن انتقال تريزيجيه وحجازي لصفوف الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة بشأن إمكانية انضمام محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي لصفوف الأهلي.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية أنه هناك شركة مصرية خاصة بتسويق اللاعبين ستقدم عرضًا لكل من تريزيجيه وحجازي من أجل اللعب للنادي الأهلي.

وأضاف زاهر أن الشركة مستعدة لدفع من 80 إلى 100 مليون جنيه كعرض مالي لانضمام محمود تريزيجيه وأحمد حجازي للمارد الأحمر.

وأتم سيف زاهر تصريحاته قائلاً: الشركة لا تنتمي للنادي الأهلي ولكنها وضعت شرطًا بدفع المبلغ المالي المذكور حال ارتداء الثنائي القميص الأحمر كنوع من أنواع التسويق خاصة وأنها ستقوم بتسويق الثنائي إعلانيًا كلاعبين في الأهلي.

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