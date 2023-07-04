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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إبراهيم فايق: الأهلي يحصل على توقيع ثنائي فيوتشر.. وكولر يحسم مصير نيدفيد

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن أن الثنائي محمد رضا بوبو ومحمود مرعي، لاعبا فريق فيوتشر، قد وقعا للنادي الأهلي، وينتظران حدوث اتفاق بين إدارة الفريقين لإتمام الصفقة، وتطرق للحديث عن مصير الثنائي كريم نيدفيد وسعد سمير، المعارين لصفوف فيوتشر حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “جمهور التالتة”، المذاع على شاشة قناة "أون تايم سبورتس 2"، إن كولر يرغب في بقاء كريم نيدفيد في صفوف النادي الأهلي بالموسم المقبل، بعد نهاية إعارته لصفوف فيوتشر بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف: فيوتشر يرغب في بقاء سعد سمير بعد نهاية فترة إعارته من الفريق الأحمر، وضمه بصفة نهائية، بينما محمد رضا بوبو وقع للنادي الأهلي، ولكن إذا لم يحدث اتفاق بين إدارة الناديين لن تكتمل الصفقة.

وأكمل: الأمر ذاته ينطبق على المدافع محمود مرعي، الذي وقع هو الآخر للقلعة الحمراء، لكنه ينتظر قرار إدارة نادي فيوتشر، حيث لا يوجد اتفاق نهائي بين الفريقين حتى اللحظة.

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