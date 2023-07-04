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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. سيف زاهر يكشف قرار محمد عبد المنعم بشأن الرحيل عن الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر، قرار محمد عبد المنعم، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن الاحتراف الخليجي، بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض أبرزها من الهلال واتحاد جدة.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية، إن محمد عبد المنعم تحدث مع المقربين منه، وأكد لهم رغبته في الاستمرار داخل النادي الأهلي.

وأكمل زاهر: محمد عبد المنعم تركيزه الآن مع النادي الأهلي، وأغلق نهائيًا ملف رحيله إلى الخليج، رغم العروض المغرية التي تلقاها من الدوري السعودي.

يذكر أن محمد عبد المنعم، قاد الأهلي للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، بهدف نظيف سجله عبد المنعم من ضربة رأس.

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