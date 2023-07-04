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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هند النعساني تنعى علاء عبد الخالق: ترك بصمة لـ جيل الثمانينيات

علاء عبد الخالق
علاء عبد الخالق

نعت الإعلامية هند النعساني، الفنان علاء عبد الخالق، الذي توفى اليوم، بعد صراع مع المرض.

وأضافت الإعلامية هند النعساني، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن نجوم كبيرة نعت الفنان علاء، وأن هذا الفنان ترك بصمة لـ جيل الثمانينيات.

وفاة علاء عبد الخالق 
توفي منذ قليل الفنان علاء عبد الخالق ؛ واحد من نجوم جيل التسعينات وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز ٥٩ عاما.

 


معلومات عن علاء عبد الخالق:

ويعد علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة «الناي»، ويعد واحدا من نجوم «الكاسيت» في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق مع الفناناتين منى عبد الغني وحنان نجاحاً كبيرا، مكونين فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال العام 1980، ومن أشهر أغنياتهم «الحدود»، إلا أن الشريعي قرر حل الفرقة لانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفناناتين.


وفي العام 1985 أطلق علاء أول ألبوماته «مرسال»، بالتعاون مع حميد الشاعري ألحاناً وتوزيعا، وتوالت نجاحاته الفنية واستمر تعاونهما الفني في ألبوم «وياكي»، والذي طرح العام 1987، وألبوم «عشانك»، العام 1989.


ومن أعماله أيضا، ألبومات «راجعلك»، «هتعرفيني»، «اتغيرتي»، «مكتوب»، «لازم»، «طيارة ورق»، «الحلم»، «الليلة»، «عين ب عين»، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية ليعود بألبوم «حب مش عادي»، العام 2007 على المنصات الرقمية.

علاء عبد الخالق الفنان علاء عبد الخالق هند النعسانى الإعلامية هند النعسانى صباح البلد

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