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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام عبدالغفار: مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدمات لأهالي 27 محافظة

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مبادرة 100 يوم صحة، تعتبر إحدى المبادرات الرئاسية التى تقدم لجميع المواطنين المصريين والذي عددهم 104 ملايين، إضافة لـ ضيوف مصر.

وأضاف، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مبادرة 100 مليون صحة، جاء بعدها مبادرات كثيرة صحية جميعها الحفاظ على صحة المواطنين، وعدد المبادرات 17 مبادرة.

ولفت إلي أن مبادرة 100 يوم صحة بدأت قبل عيد الأضحى، وتم المرور علي محلات الجزارة، وتم تقديم خدمات طبية، وان المبادرة تم اطلاقها في 27 محافظة. 

وأشار إلي أن محافظة الشرقية كانت أكثر المحافظات التى تلقت خدمات أمس، ولكن هذا الأمر يتغير بشكل يومي، فأول أمس كانت محافظة المنوفية، فكل يوم سيكون هناك محافظة مختلفة.

وكشف أن وزير الصحة سيقوم اليوم بـ زيارة لـ محافظة الفيوم، من أجل متابعة الخدمات التي تقدم.

وأوضح أن أي شخص يريد الحصول علي خدمات 100 يوم صحة عليه التوجه لـ الوحدات الصحية البالغ عددها 5000 وحدة صحية، أو التوجه لـ القوافل المتنقلة التي عددها 62 قافلة، أو الاتصال علي الخط الساخن 15335 لمعرفة أقرب مكان لتلقي الخدمة. 

 

صباح البلد صدى البلد وزارة الصحة الصحة حسام عبد الغفار

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